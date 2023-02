Sgomberato edificio occupato abusivamente a Cinisello Balsamo | Salvini | “Bene così”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) MILANO – “il sindaco della Lega di, Giacomo Ghilardi, per lo sgombero coordinato con la Questura di Milano e la Polizia locale di unda un collettivo. Ora si restituiscano le case ai cittadini in attesa: stop illegalità. Volere è potere”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader della Lega Matteo(foto), che è anche vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo L'Opinionista.

