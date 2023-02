Sfera Ebbasta, Guè e Shiva in Gelosa, il nuovo singolo di Finesse (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un pezzo corale, il nuovo singolo di Finesse. Nell’ultima ora il rapper ha annunciato che sentiremo Sfera Ebbasta, Guè e Shiva in Gelosa, e mancano pochissime ore. Sfera Ebbasta, Guè e Shiva in Gelosa Finesse ha già guardato negli occhi Nicki Minaj, Bad Bunny ed altri numeri uno della scena internazionale, ed ora è pronto per incendiare anche il suo Belpaese con un singolo che ha tutta l’aria – secondo i fan del quartetto – di essere il brano definitivo di questi primi mesi del 2023. Gelosa sarà fuori venerdì 24 febbraio. Fino ad oggi il producer veronese ha tenuto nascosti i nomi presenti nel feat, ma nell’ultime ora sono stati svelati: ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un pezzo corale, ildi. Nell’ultima ora il rapper ha annunciato che sentiremo, Guè ein, e mancano pochissime ore., Guè einha già guardato negli occhi Nicki Minaj, Bad Bunny ed altri numeri uno della scena internazionale, ed ora è pronto per incendiare anche il suo Belpaese con unche ha tutta l’aria – secondo i fan del quartetto – di essere il brano definitivo di questi primi mesi del 2023.sarà fuori venerdì 24 febbraio. Fino ad oggi il producer veronese ha tenuto nascosti i nomi presenti nel feat, ma nell’ultime ora sono stati svelati: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cristiano68 : @signorina37H infatti l'ho postata perche NON e' sfera ebbasta, fidati - _ecii__ : @finegiuu shiva, sfera ebbasta, paky e rondo are my religion ????????????????? - cristiano68 : @signorina37H Sfera Ebbasta metal con i Seveso Casino Palace purtroppo spariti troppo velocemente. Non ricordo se f… - infoitcultura : Spotify Italia compie 10 anni: Sfera Ebbasta e Madame in testa alle classifiche di streaming - GammaStereoRoma : Blanco, Sfera Ebbasta - Mi fai impazzire -