Sette squadre avanti in Europa: Italia, non è un'utopia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tre su tre. L'Inter piega il Porto nell'andata degli ottavi di finale, si aggiunge a Milan e Napoli a loro volta vittoriosi, avvicina l'Italia a quello che pareva solo un bel sogno di mezzo inverno: ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tre su tre. L'Inter piega il Porto nell'andata degli ottavi di finale, si aggiunge a Milan e Napoli a loro volta vittoriosi, avvicina l'a quello che pareva solo un bel sogno di mezzo inverno: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sette squadre avanti in Europa: Italia, non è un’utopia: Sette squadre avanti in Europa: Italia, non è un’utopia Mi… - Gazzetta_it : Sette squadre avanti in Europa: Italia, non è un’utopia. Il commento di Stefano Agresti - therealpallazzo : Siccome in realtà il calcio mi fa schifo e mi fanno schifo tutte le squadre non sette volte campioni d'Europa con l… - DavideMaggiore : @GenCar5 @DiegoDeLucaTwit Non tutti e sette avversari fortissimi: almeno due saranno squadre normali (Milan Inter o… - sr202438 : @SerieA OPLÀ ? appena 8 punti in casa delle sei vittorie fuori solo una sola trasferta @OfficialUSLecce pesante… -