Serve la verità sui falsi aiuti della Russia durante il Covid

Non è un caso se nel discorso sullo stato della nazione, in cui ha giurato guerra eterna all'Occidente, Vladimir Putin ha citato un solo Paese dell'Ue, ossia l'Italia, perché nella propaganda del Cremlino nulla è mai affidato al caso, figuriamoci in questo momento di massima tensione geopolitica. Il riferimento esplicito all'irriconoscenza per gli aiuti portati da Mosca nella fase più acuta dell'emergenza Covid suona dunque come un vero e proprio avvertimento che segue una serie di minacce più o meno oblique giunte da personaggi di secondo piano, mentre ora la questione è stata rilanciata al massimo livello. Circostanza che fa inevitabilmente riemergere i misteri mai del tutto chiariti della missione «Dalla Russia con amore», concordata direttamente da Putin con l'allora premier Giuseppe Conte, che ...

