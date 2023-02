Serie A, sarà Orsato l’arbitro di Bologna-Inter (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ecco l’arbitro di Bologna-Inter In vista della ventiquattresima giornata della Serie A in programma tra sabato e martedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Bologna-Inter, in programma per domenica 26 febbraio con calcio d’inizio alle ore 12:30, sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato. Il fischietto della sezione di Schio sarà assistito da Colarossi e Capalbo; il quarto uomo sarà Perenzoni. Al VAR Marini e Muto all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) EccodiIn vista della ventiquattresima giornata dellaA in programma tra sabato e martedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 26 febbraio con calcio d’inizio alle ore 12:30,diretta dalDaniele. Il fischietto della sezione di Schioassistito da Colarossi e Capalbo; il quarto uomoPerenzoni. Al VAR Marini e Muto all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenzo_Man : @realvarriale @andreaabodi Lei sarà certamente a conoscenza di come è nata la Premier League: si fonda sui diritti… - Zeflox2 : RT @AliprandiJacopo: Stamattina #Abraham si sottoporrà alla visita di controllo della palpebra: in caso di esito positivo sarà convocato pe… - FRANCESCOASROM7 : RT @AliprandiJacopo: Stamattina #Abraham si sottoporrà alla visita di controllo della palpebra: in caso di esito positivo sarà convocato pe… - summa57 : RT @AliprandiJacopo: Stamattina #Abraham si sottoporrà alla visita di controllo della palpebra: in caso di esito positivo sarà convocato pe… - MEANDMOURINHO : RT @AliprandiJacopo: Stamattina #Abraham si sottoporrà alla visita di controllo della palpebra: in caso di esito positivo sarà convocato pe… -