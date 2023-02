Serie A: le condizioni di Osimhen, Orsolini, Umtiti e Ricci (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Napoli, Osimhen sta bene Dopo il successo in Champions contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli chiamato sabato in campionato ad affrontare l’Empoli allo stadio Castellani. Victor Osimhen, che contro i tedeschi martedì sera ha lamentato un lieve fastidio ai flessori, come ammesso da mister Luciano Spalletti, sembra essere in grado di recuperare e scendere in campo dal primo minuto. Bologna, Orsolini è guarito Thiago Motta è orfano di Marko Arnautovic, afflitto da noie muscolari, ma contro l’Inter nella gara di domenica il tecnico potrà contare su Riccardo Orsolini. Il giocatore ha smaltito la febbre che ieri l’ha colpito senza permettergli di allenarsi, oggi infatti è tornato in gruppo e domenica sarà in campo dall’inizio. Lecce, OK Umtiti Buone notizie per il Lecce ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Napoli,sta bene Dopo il successo in Champions contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli chiamato sabato in campionato ad affrontare l’Empoli allo stadio Castellani. Victor, che contro i tedeschi martedì sera ha lamentato un lieve fastidio ai flessori, come ammesso da mister Luciano Spalletti, sembra essere in grado di recuperare e scendere in campo dal primo minuto. Bologna,è guarito Thiago Motta è orfano di Marko Arnautovic, afflitto da noie muscolari, ma contro l’Inter nella gara di domenica il tecnico potrà contare su Riccardo. Il giocatore ha smaltito la febbre che ieri l’ha colpito senza permettergli di allenarsi, oggi infatti è tornato in gruppo e domenica sarà in campo dall’inizio. Lecce, OKBuone notizie per il Lecce ...

