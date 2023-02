Serie A, giornata 24: 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Torna consueto l’appuntamento per i consigli sui 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio per la 24a giornata di Serie A. Un turno che avrà inizio sabato 25 febbraio alle ore 18:00 con la capolista Napoli ospite dell’Empoli. Si chiude con il Derby della Mole tra Juventus e Torino, martedì 21 alle 21:00. Il Milan ospita l’Atalanta domenica sera, in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. I cugini dell’Inter, invece, cercano rivalsa in casa del Bologna dopo il beffardo 2-1 dell’anno passato. Seguono i consigli per i 5 centrocampisti da non schierare alla 24a giornata di Serie A. Razvan Marin: il mediano rumeno non potrà contare su Akpa Akpro e capitan Bandinelli, sue consuete spalle a centrocampo, out ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Torna consueto l’appuntamento per i consigli sui 5da nonalper la 24adiA. Un turno che avrà inizio sabato 25 febbraio alle ore 18:00 con la capolista Napoli ospite dell’Empoli. Si chiude con il Derby della Mole tra Juventus e Torino, martedì 21 alle 21:00. Il Milan ospita l’Atalanta domenica sera, in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. I cugini dell’Inter, invece, cercano rivalsa in casa del Bologna dopo il beffardo 2-1 dell’anno passato. Seguono i consigli per i 5da nonalla 24adiA. Razvan Marin: il mediano rumeno non potrà contare su Akpa Akpro e capitan Bandinelli, sue consuete spalle a centrocampo, out ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ?? Match Preview ?? I rossoneri fanno tappa al Brianteo nella 23ª giornata di Serie A: la presentazione di #MonzaMilan ?? #SempreMilan - FIGCfemminile : ?????? ??????????N ???? 17a Giornata ??? ???? #SerieAFemminile @TIM_Official ?? La news: - infoitsport : Probabili formazioni Serie A 24ª giornata 22/23: ballottaggi, assenti, infortuni - Viocco71 : RT @JU29ROTEAM: #DisdetteDaznSky #DisdetteSkyDazn Dati dell'audience Serie A dalla sentenza del 20 gennaio: 19a: 6.959 20a: 6.616 21a: 6.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - La 26a giornata in diretta su Sky e in streaming su NOW: ecco la programmazione -