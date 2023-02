Sergio Ramos lascia ufficialmente la nazionale spagnola: 'de la Fuente non conta su di me' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una decisione sofferta ma che ora è ufficiale. A 36 anni, Sergio Ramos ha annunciato che non vestirà più la maglia della... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una decisione sofferta ma che ora è ufficiale. A 36 anni,ha annunciato che non vestirà più la maglia della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Sergio Ramos lascia ufficialmente la nazionale spagnola: 'de la Fuente non conta su di me' #Spain - Pall_Gonfiato : Spagna, Sergio Ramos si ritira dalla Nazionale: 'Il nuovo ct non conta su di me' - sportli26181512 : Sergio Ramos lascia ufficialmente la nazionale spagnola: 'de la Fuente non conta su di me': Una decisione sofferta… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Sergio Ramos dice addio alla Spagna dopo ben 180 partite con la maglia della 'Roja' ?? - egbon_john : RT @DiMarzio: .@SEFutbol | @SergioRamos lascia la #Spagna: l’annuncio del difensore del @PSG_inside -