Sergio Ramos lascia la Spagna | “Il ct non mi vuole” L’addio è polemico

dice adiós alla nazionale, la "querida Roja" come la chiama lui nella piccata, orgogliosa e delusa lettera di addio scritta oggi dopo aver ricevuto una chiamata da Luis de la Fuente, il c.dice addio alla nazionale spagnola. Il difensore del Psg ha infatti ufficializzato il ritiro, spiegando però che non si tratta di una decisione personale: il nuovo ct della Roja, De La ...

L'attacco di Sergio Ramos al ct de la Fuente è durissimo: "Invidio Modric, Messi e Pepe..." TUTTO mercato WEB

Spagna, Sergio Ramos annuncia l'addio alla nazionale e attacca de la Fuente - Sportmediaset Sport Mediaset

Ramos, addio polemico alla Roja: "Escluso per l'età e per ragioni che vanno oltre il calcio" La Gazzetta dello Sport

Sergio Ramos, addio polemico alla Spagna Fantacalcio ®

Sergio Ramos lascia la Spagna: "Il ct non mi vuole" la Repubblica

Su Instagram: 'Credo che avrei meritato di finire per una mia decisione personale o per prestazioni non all'altezza, non per una questione di età' Sergio Ramos annuncia su Instagram l'addio ..."E' arrivata l'ora di dire addio alla Nazionale, alla nostra amata ed emozionante Roja". Lo ha annunciato, non senza polemiche, Sergio Ramos, difensore del Psg che oggi vede chiudersi definitivamente ...