Sergio Ramos lascia la Spagna: «Il commissario tecnico mi ha detto che non conta su di me» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sergio Ramos annuncia su Instagram l’addio alla Spagna. Il difensore del Psg lascia le Furie Rosse dopo aver collezionato 180 presenze e 23 gol in 18 anni. Esordì il 26 maggio del 2005 nell’amichevole contro la Cina entrando al 45esimo al posto di Puyol. La decisione sarebbe arrivata dopo il confronto con nuovo ct De La Fuente che avrebbe confidato di non puntare più su di lui. Sergio Ramos saluta la Spagna con un lungo messaggio, scrivendo: “È giunto il momento, il momento di dire addio alla Nazionale, la nostra amata ed emozionante Rossa. Stamattina ho ricevuto la chiamata dell’attuale selezionatore che mi ha comunicato che non conta su di me, indipendentemente dal livello che posso mostrare o da come continua la mia carriera sportiva. Con molto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023)annuncia su Instagram l’addio alla. Il difensore del Psgle Furie Rosse dopo aver collezionato 180 presenze e 23 gol in 18 anni. Esordì il 26 maggio del 2005 nell’amichevole contro la Cina entrando al 45esimo al posto di Puyol. La decisione sarebbe arrivata dopo il confronto con nuovo ct De La Fuente che avrebbe confidato di non puntare più su di lui.saluta lacon un lungo messaggio, scrivendo: “È giunto il momento, il momento di dire addio alla Nazionale, la nostra amata ed emozionante Rossa. Stamattina ho ricevuto la chiamata dell’attuale selezionatore che mi ha comunicato che nonsu di me, indipendentemente dal livello che posso mostrare o da come continua la mia carriera sportiva. Con molto ...

