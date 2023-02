Sergio Ramos dice addio alla nazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con un lungo post sui social Sergio Ramos comunica il suo ritiro dalla nazionale, non per sua decisione, ma del ct De La Fuente Sergio Ramos non giocherà più nella nazionale spagnola. A dare la notizia il difensore stesso, con un post su Instragram in cui spiega come Luis De La Fuente, ct delle furie rosse, ha deciso di non prenderlo più in considerazione per le convocazioni. Di seguito le sue parole. «È giunto il momento, il momento di dire addio alla nazionale, la nostra amata ed emozionante Roja. Oggi mattina ho ricevuto la chiamata dell’attuale selezionatore che mi ha comunicato che non conta e che non conta su di me, indipendentemente dal livello che posso mostrare o da come continua la mia carriera ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con un lungo post sui socialcomunica il suo ritiro d, non per sua decisione, ma del ct De La Fuentenon giocherà più nellaspagnola. A dare la notizia il difensore stesso, con un post su Instragram in cui spiega come Luis De La Fuente, ct delle furie rosse, ha deciso di non prenderlo più in considerazione per le convocazioni. Di seguito le sue parole. «È giunto il momento, il momento di dire, la nostra amata ed emozionante Roja. Oggi mattina ho ricevuto la chiamata dell’attuale selezionatore che mi ha comunicato che non conta e che non conta su di me, indipendentemente dal livello che posso mostrare o da come continua la mia carriera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Spagna, #SergioRamos dice addio alla Nazionale: 'De La Fuente non conterà su di me' - TbagMnyama4_ : RT @Gray_Fabrizio: ?? ????????????????: Sergio Ramos amestaafu soka la kimataifa. ?????? (Chanzo: @SergioRamos). - napolista : #SergioRamos lascia la #Spagna: «Il commissario tecnico mi ha detto che non conta su di me» Su Instagram: «Credo c… - FCB8P : estoy flipando con lo de sergio ramos, no me lo esperaba para nada jakskjdj - CalcioNews24 : Sergio Ramos dice addio alla nazionale -