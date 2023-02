Sergio Ramos, addio polemico alla Nazionale: 'Il ct non conta su di me' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sergio Ramos dice addio alla Nazionale spagnola. Con un comunicato su Instagram il difensore del Psg ha spiegato i motivi, non dipendenti dalla sua volontà. Come rivelato dall'ex bandiera del Real ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023)dicespagnola. Con un comunicato su Instagram il difensore del Psg ha spiegato i motivi, non dipendenti dsua volontà. Come rivelato dall'ex bandiera del Real ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Ramos, addio polemico alla nazionale: 'Ha deciso il ct, meritavo altro' #SergioRamos #Spagna #nazionale #DeLaFuente - tvdellosport : Sergio Ramos, a 36 anni, ha annunciato che non vestirà più la maglia della nazionale spagnola: l'addio polemico è a… - TuttoMercatoWeb : Sergio Ramos si ritira dalla Nazionale: 'Mi ha chiamato de la Fuente, non conta su di me' - RSIsport : ?? Termina la lunga e vincente storia di Sergio Ramos con la maglia della Spagna. Il difensore si lascia andare ad… - CronacheTweet : A 36 anni Sergio #Ramos dice addio alla #Nazionale spagnola ?? ?? EUROPEI 2008 ?? MONDIALI 2010 ?? EUROPEI 2012 Una c… -