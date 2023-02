“Serenità in famiglia” bene tutelato dalla Costituzione, la novità in una sentenza (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – I maltrattamenti in famiglia come violazione della Serenità familiare. E’ il diritto a vivere in un ambiente familiare sereno che trova fondamento nel dovere di solidarietà familiare tutelato dall’articolo 2 della Carta Costituzionale. E’ una sentenza del Tribunale di Spoleto su un caso di maltrattamenti in famiglia a ricondurre il tema alla tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” e ai suoi “doveri inderogabili di solidarietà”, e dunque ad individuare nell’alveo di questi diritti un elemento come quello dell’armonia nei rapporti familiari, che trova così una sua definizione forte. La sentenza, pubblicata sulla Rivista di diritto “Il Familiarista”, è stata scritta da Alessandra Gatto, che per anni ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale per i minorenni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – I maltrattamenti income violazione dellafamiliare. E’ il diritto a vivere in un ambiente familiare sereno che trova fondamento nel dovere di solidarietà familiaredall’articolo 2 della Carta Costituzionale. E’ unadel Tribunale di Spoleto su un caso di maltrattamenti ina ricondurre il tema alla tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” e ai suoi “doveri inderogabili di solidarietà”, e dunque ad individuare nell’alveo di questi diritti un elemento come quello dell’armonia nei rapporti familiari, che trova così una sua definizione forte. La, pubblicata sulla Rivista di diritto “Il Familiarista”, è stata scritta da Alessandra Gatto, che per anni ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale per i minorenni di ...

