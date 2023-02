Sentenza Rigopiano, il primo grado si conclude ‘all’italiana’: 5 condanne e ben 25 assoluzioni. Caos nell’Aula, l’ira dei parenti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Che dire, visti i precedenti, l’impeto, non senza amarezza, è quello di riportare la cronaca di un ‘tipico processo all’italiana’ dove, in merito ad una tragedia che implica cariche istituzionali, alla fine non viene mai definita la precisa figura di uno o più responsabili. Una tragedia immane quella consumatasi il 18 gennaio del 2017 quando, un esclusivo albergo del comune di Farindola (nel pescarese), complice una scossa di terremoto, venne letteralmente coperto da un’enorme valanga venuta giù dalla montana sovrastante. Dopo giorni di complicati soccorsi, alla fine vennero contati 29 morti. Una tragedia che, come ricostruito dalle testimonianze, poteva essere evitata, se chi preposto ai propri doveri avesse dato il giusto peso alle diverse telefonate che più volte allertarono circa l’incombente situazione di pericolo imminente. Sentenza Rigopiano, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) Che dire, visti i precedenti, l’impeto, non senza amarezza, è quello di riportare la cronaca di un ‘tipico processo all’italiana’ dove, in merito ad una tragedia che implica cariche istituzionali, alla fine non viene mai definita la precisa figura di uno o più responsabili. Una tragedia immane quella consumatasi il 18 gennaio del 2017 quando, un esclusivo albergo del comune di Farindola (nel pescarese), complice una scossa di terremoto, venne letteralmente coperto da un’enorme valanga venuta giù dalla montana sovrastante. Dopo giorni di complicati soccorsi, alla fine vennero contati 29 morti. Una tragedia che, come ricostruito dalle testimonianze, poteva essere evitata, se chi preposto ai propri doveri avesse dato il giusto peso alle diverse telefonate che più volte allertarono circa l’incombente situazione di pericolo imminente., ...

