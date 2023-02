Sentenza Rigopiano | condannato il Sindaco e 25 assoluzioni Scoppia il caos in aula | “Vergogna”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Due anni e otto mesi aldi Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta. Questa ladi condanna pronunciata dal gup del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea per la tragedia dell’Hoteldi Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio 2017, da una valanga, evento in cui morirono 29 persone fra ospiti e dipendenti. L’accusa aveva chiesto per Lacchetta,attuale e all’epoca del disastro, 11 anni e 4 mesi.ilIl giudice di Pescara, Gianluca Sarandrea, ha emesso la: 25 assolti (tra cui l’ex prefetto) e 5 condannati tra cui l’attualedi Farindola. Al primo cittadino, Ilario Lacchetta, sono stati inflitti 2 anni e otto mesi. ...