Selen | sul suo passato nel porno | “Rocco Siffredi? Le donne non le ama e non le odia | le utilizza”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nota come, Luce Caponegro è da anni lontana dal mondo del. Nonostante abbia deciso di mettere un punto a quel capitolo della sua vita, recentemente la donna ha deciso di ripercorrere il suo. Nel parlarne, l’exstar ha rivelato aneddoti che vedono protagonista non solo lei, ma anche. “LeL'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroZ28203454 : TGCOM: Selen contro Rocco Siffredi: 'Utilizza le donne, una volta sul set mi frustò'. -

...set, il giorno successivo le diede una frustata talmente forte che dovettero fermare la scena. ' Quell'episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui', ha poi aggiunto. ...Corriere della Sera ,ha raccontato che 'Rocco non ama le donne e non le odia: le utilizza. Con lui ho fatto il mio secondo film. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ...

Selen contro Rocco Siffredi: "Utilizza le donne, una volta sul set mi frustò" TGCOM

Selen: 15 anni di castità. Rocco Siffredi utilizza le donne, mi frustò così forte da traumatizzarmi Fanpage.it

Selen: "Rocco Sifreddi usa le donne, sul set mi frustò così forte da traumatizzarmi" QUOTIDIANO NAZIONALE

Selen contro Rocco Siffredi: «Sul set mi frustò talmente forte che fermarono la scena. Da allora nessun film con lui» L'Unione Sarda.it

Selen: «15 anni di castità dopo aver smesso con l’hard. Siffredi Mi diede una frustata così forte che... Corriere della Sera

Luce Caponegro, in arte Selen, racconta la sua vita dopo aver messo una pietra sul suo passato di pornoattrice. Intervistata dal Corriere della Sera fa un'esplicita richiesta di non ...sul set, il giorno successivo le diede una frustata talmente forte che dovettero fermare la scena. “Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui”, ha poi aggiunto Selen. Siffredi, ...