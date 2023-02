Sei Nazioni | Italia-Irlanda | ufficializzato il XV titolare azzurro

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo le due sconfitte contro Francia e Inghilterra l’torna in campo nel Seidi rugby, e lo farà sabato 25 febbraio all’Olimpico contro l’. Un altro match complicato, forse quello più difficile, contro un’avversaria di assoluto livello e forse la favorita per il successo finale. Rispetto al XV visto a Twickenham ci saranno tre cambi: tornano dal primo minuto Pierre, Bruno, Paolo Garbisi e Simone Ferrari. ”Ogni partita ha una storia diversa. Affronteremo l’consapevoli di quanto fatto contro Francia e Inghilterra con l’obiettivo di migliorare in alcune aree che ci renderanno più competitivi. Sarà una partita dura contro la squadra numero uno al mondo e anche noi non vediamo l’ora di affrontarli”, ha dichiarato Kieran Crowley. IL XV15 Ange Capuozzo (Stade ...