Sei Nazioni, ecco il XV dell'Italia per sfidare l'Irlanda (Di giovedì 23 febbraio 2023) Appuntamento per sabato allo Stadio Olimpico ROMA - Kieran Crowley, ct della Nazionale di rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 15.15 affronterà l'Irlanda allo Stadio ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Appuntamento per sabato allo Stadio Olimpico ROMA - Kieran Crowley, cta Nazionale di rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 15.15 affronterà l'allo Stadio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Sei Nazioni, ecco il XV dell'Italia per sfidare l'Irlanda - Italpress : Sei Nazioni, ecco il XV dell’Italia per sfidare l’Irlanda - Italpress : Sei Nazioni, ecco il XV dell’Italia per sfidare l’Irlanda - sportface2016 : #SeiNazioni, #Italia-#Irlanda: ufficializzato il XV titolare azzurro - ottopagine : Sei Nazioni, l'Italrugby sfida l'Irlanda con Capuozzo titolare #Napoli -