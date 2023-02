Sei Nazioni di rugby a Roma, biglietti scontati per chi usa i mezzi pubblici (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sei Nazioni di rugby a Roma, ATAC premia gli spettatori che verranno a vedere la partita Italia-Irlanda con i mezzi pubblici. Infatti, che prenderà i mezzi del trasporto pubblico capitolino per arrivare allo Stadio Olimpico, dove si giocherà l’importante incontri, riceverà dei biglietti scontati per assistere all’attesissimo match. Un modo che darà inizio a una collaborazione tra ATAC e la Nazionale azzurra di rugby, con l’obiettivo di orientare le persone, e quindi gli appassionati di questa disciplina, verso una mobilità sostenibile. Gli sconti per il Sei Nazioni di rugby a Roma Torna il rugby nella Capitale e si rinnova il gioco di squadra tra ATAC e Federazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Seidi, ATAC premia gli spettatori che verranno a vedere la partita Italia-Irlanda con i. Infatti, che prenderà idel trasporto pubblico capitolino per arrivare allo Stadio Olimpico, dove si giocherà l’importante incontri, riceverà deiper assistere all’attesissimo match. Un modo che darà inizio a una collaborazione tra ATAC e la Nazionale azzurra di, con l’obiettivo di orientare le persone, e quindi gli appassionati di questa disciplina, verso una mobilità sostenibile. Gli sconti per il SeidiTorna ilnella Capitale e si rinnova il gioco di squadra tra ATAC e Federazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Sei Nazioni di rugby a Roma, biglietti scontati per chi usa i mezzi pubblici - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Sono tre i cambi nel XV titolare dell'Italrugby opposto all'Irlanda per la seconda gara casalinga del Sei Nazioni, rispet… - onrugby_it : Sei Nazioni 2023: la formazione dell’Irlanda che sfiderà l’Italia a Roma - Sport24h_it : Roma – Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Sono tre i cambi nel XV titolare dell'Italrugby opposto all'Irlanda per la seconda gara casalinga del… -