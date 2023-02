“Se ne devono andare subito”. GF Vip 7, caos sui due vipponi: “Fuori dalle pa**e” (Di giovedì 23 febbraio 2023) GF Vip, Oriana Marzoli di fuoco contro due ospiti. Fin dal loro ingresso gli ex degli attuali concorrenti nella Casa hanno creato parecchio scompiglio alimentando dinamiche e tensioni che certo non mancavano neppure prima. Stiamo parlando in particolare di Ivana Mrazova, ex compagna di Luca Onestini, Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon. Proprio con quest’ultimo Oriana ha avuto recentemente un acceso diverbio al quale ha partecipato pure Onestini. I tre non se le sono mandati a dire, con Oriana Marzoli che ha intimato a Matteo Diamante di non metterle le mani addosso. Luca Onestini, invece, dopo averlo provocato per un bicchiere non pulito bene, lo ha accusato né più né meno di essere razzista per le frasi pronunciate ai danni della modella venezuelana. Anche con Martina Nasoni la vippona bionda ha avuto dei momenti di contrasto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) GF Vip, Oriana Marzoli di fuoco contro due ospiti. Fin dal loro ingresso gli ex degli attuali concorrenti nella Casa hanno creato parecchio scompiglio alimentando dinamiche e tensioni che certo non mancavano neppure prima. Stiamo parlando in particolare di Ivana Mrazova, ex compagna di Luca Onestini, Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon. Proprio con quest’ultimo Oriana ha avuto recentemente un acceso diverbio al quale ha partecipato pure Onestini. I tre non se le sono mandati a dire, con Oriana Marzoli che ha intimato a Matteo Diamante di non metterle le mani addosso. Luca Onestini, invece, dopo averlo provocato per un bicchiere non pulito bene, lo ha accusato né più né meno di essere razzista per le frasi pronunciate ai danni della modella venezuelana. Anche con Martina Nasoni la vippona bionda ha avuto dei momenti di contrasto. ...

