"Scusate, è difficile". Chiara Ferragni e Fedez, torna a parlare dopo le notizie sull'addio. Lui 'crolla' davanti a tutti e chiede scusa (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non è un bel periodo per Fedez e Chiara Ferragni. Da settimane, precisamente dalla famosa esibizione di Rosa Chemical al festival di Sanremo, quando il cantante ha twerkato sul rapper e alla fine del suo Made in Italy lo baciato, si parla di una fortissima crisi di coppia. A metterci il carico da novanta anche i due diretti interessati. Dal famoso episodio Fedez è praticamente sparito dai social (cosa molto rara) e ha fatto una brevissima apparizione con una Instagram story, poco dopo cancellata, in cui riportava una frase di una canzone dedicata proprio alla moglie Chiara Ferragni: "Tu sei la mia calamita, io la tua calamità", ha scritto Federico citando se stesso e la canzone "Favorisca i sentimenti" scritta insieme a J-Ax.

