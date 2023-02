Scuola senza voti, esperienza positiva per gli studenti? Anna Oxa: “Il voto non esiste, i miei figli alla scuola steineriana” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il voto non esiste, parola di Anna Oxa che parla della recente esperienza di Sanremo a Belve su Rai2. La cantante spiega di aver mandato i propri figli "in una scuola steineriana dove non esistono i voti". "Il vero voto - dice - è quello che hai trasferito, che non è un numero ma potrebbe essere qualcos’altro". E poi aggiunge: " Se avessi paura, crederei nelle valutazioni. Non considero ciò che non è serio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilnon, parola diOxa che parla della recentedi Sanremo a Belve su Rai2. La cantante spiega di aver mandato i propri"in unadove non esistono i". "Il vero- dice - è quello che hai trasferito, che non è un numero ma potrebbe essere qualcos’altro". E poi aggiunge: " Se avessi paura, crederei nelle valutazioni. Non considero ciò che non è serio". L'articolo .

