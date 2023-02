**Scuola: Schlein, 'Valditara non dovrebbe essere ministro'** (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Un governo che tace di fronte alle aggressioni squadriste a scuola e minaccia una preside che scrive di antifascismo a studentesse e studenti sceglie di legittimare quegli stessi metodi. Vergogna. Valditara ha giurato sulla Costituzione antifascista, non dovrebbe essere ministro". Lo dichiara la candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Un governo che tace di fronte alle aggressioni squadriste a scuola e minaccia una preside che scrive di antifascismo a studentesse e studenti sceglie di legittimare quegli stessi metodi. Vergogna.ha giurato sulla Costituzione antifascista, non". Lo dichiara la candidata alla segreteria del Pd, Elly

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giofaber : #agorarai #schlein ?? salario minimo, difesa sanità e scuola pubblica, contratti decenti.... Ci siete arrivati adess… - CerasiGia : @gammaloggia @PaoloBorg La Schlein è più bolscevica di Bonaccini, quanto lo sia di vero e quanto sia solo per racca… - mamflo86 : @Cambiacasacca e i capelli di Scanzi e la faccia di Schlein e le sopracciglia di Bonaccini. Vogliamo la destra al g… - Adriauss : @ellyesse Completamente dissociata dalla realtà: #povertà, mancanza di #lavoro, corruzione, mafia, camorra, #sanità… - grenitweet : @GiZollino Io trovo che sia assurdo che gente come Elly Schlein e Stefano Bonaccini che sì e no hanno visto cosa so… -