Scuola | Provenzano | ' Valditara merita solo dimissioni'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Alcuni giovani vicini a FdI compiono un'aggressione squadrista a una Scuola: un reato. La preside difende i suoi studenti e ricorda cosa è stato il fascismo: non un'opinione, ma un crimine. Il ministro Valditara non condanna i primi e minaccia la seconda. merita solo le dimissioni". Così il vicesegretario del Pd e vicepresidente del Gruppo alla Camera, Peppe Provenzano, su Twitter.

