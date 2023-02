Scuola | Picierno | ' mi auguro mozione sfiducia a Valditara' **

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Sono inorridita dalla mancanza di riguardo e dalla superficialità del Ministro. Dopo le sue parole trovo impropria la sua presenza al Ministero. Miche venga presentata unadi". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina, a Metropolis di Repubblica. "Mi appello a tutte le forze di opposizione perché si faccia una battaglia comune. Non è consentito in questo Paese intimidire una Preside, che peraltro ha scritto una lettera bellissima. Quello che è successo è inaccettabile. È necessario farsi sentire di fronte a episodi così gravi".

