Scuola | Majorino | ' silenzio Valditara e Meloni su atto di squadrismo a Firenze fa riflettere'

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "Valditara minaccia provvedimenti contro la preside di Firenze che ha scritto una lettera ai suoi studenti; una lettera che si può definire un'autentica pagina di educazione civica. Al contrario, Valditara e la sua premier non hanno trovato un attimo per condannare l'atto di squadrismo che è avvenuto di fronte alla Scuola". Così l'esponente del Pd Pierfrancesco Majorino commenta le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sulla preside dell'istituto di Firenze. "Sono questi silenzi che fanno riflettere -osserva Majorino- e confermano quanto la preside, invece, abbia ragione. Il problema, semmai, rispetto a cui bisognerebbe prendere provvedimenti ...

