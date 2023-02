**Scuola: Calenda, 'Valditara inadatto a ruolo, e con La Russa sono due'** (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Valditara ha iniziato sostenendo che umiliare i ragazzi è un buon metodo pedagogico e ha continuato sanzionando la Preside della scuola dove sono avvenute le violenze neofasciste (che il governo non ha stigmatizzato). Direi che è inadatto al ruolo. E con La Russa sono già due". Così Carlo Calenda su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "ha iniziato sostenendo che umiliare i ragazzi è un buon metodo pedagogico e ha continuato sanzionando la Preside della scuola doveavvenute le violenze neofasciste (che il governo non ha stigmatizzato). Direi che èal. E con Lagià due". Così Carlosu twitter.

