Scuola, bufera su Valditara. E Letta lancia la campagna a sostegno della preside Savino (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'opposizione all'attacco dell'esponente del governo che ha bollato come "lettera ridicola" quella indirizzata agli alunni dalla dirigente del Da Vinci, dopo i fatti del Michelangiolo Leggi su lanazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'opposizione all'attacco dell'esponente del governo che ha bollato come "lettera ridicola" quella indirizzata agli alunni dalla dirigente del Da Vinci, dopo i fatti del Michelangiolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZPeppem : Bari, bufera alla scuola Majorana: «Mia figlia perseguitata dalla bulla, l’aveva convinta a tagliarsi le vene» - sarahross71 : RT @ilgiornale: La nuova stangata per le famiglie arriverà dalla #scuola. Almeno per quanto riguarda i cittadini di #Milano, dove il sindac… - etventadv : RT @ilgiornale: La nuova stangata per le famiglie arriverà dalla #scuola. Almeno per quanto riguarda i cittadini di #Milano, dove il sindac… - lucabattanta : RT @ilgiornale: La nuova stangata per le famiglie arriverà dalla #scuola. Almeno per quanto riguarda i cittadini di #Milano, dove il sindac… - ilgiornale : La nuova stangata per le famiglie arriverà dalla #scuola. Almeno per quanto riguarda i cittadini di #Milano, dove i… -