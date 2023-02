Scuola: Boschi, 'governo censura preside e non condanna pestaggio, mondo a rovescia' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Il governo Meloni non ha condannato formalmente il pestaggio operato dai ragazzi di Azione Studentesca ma censura la professoressa che parla di fascismo. A me sembra il mondo alla rovescia". Così Maria Elena Boschi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "IlMeloni non hato formalmente iloperato dai ragazzi di Azione Studentesca mala professoressa che parla di fascismo. A me sembra ilalla". Così Maria Elenasu twitter.

