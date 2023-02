Scontro nel Pd, il renziano Lotti travolge la Schlein: “Se vinci che fai, mi cacci? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel Pd è già iniziata la resa dei conti e non si sono ancora aperte le urne nei gazebo. Luca Lotti ha aperto le ostilità per via delle parole che la candidata alla segreteria dem ha pronunciato in radio a “Un giorno da pecora” contro i renziani del Pd. Rispondendo a chi le chiedeva se pensasse che il suo sfidante, Stefano Bonaccini, fosse renziano, lei ha risposto. “No, è bonacciniano – ha assicurato -. L’unica corrente rimasta intera è a supporto suo ed è quella di Guerini e Lotti, di chi allora stava con Renzi. Questo è risaputo”. Lotti non ha gradito. Questo il clima da “redde rationem”. Lotti furibondo con la Schlein: “Ti sono antipatico? Mi cacci se vincerai?” “Chiedo direttamente a Elly Schlein: se vinci tu che devo fare, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel Pd è già iniziata la resa dei conti e non si sono ancora aperte le urne nei gazebo. Lucaha aperto le ostilità per via delle parole che la candidata alla segreteria dem ha pronunciato in radio a “Un giorno da pecora” contro i renziani del Pd. Rispondendo a chi le chiedeva se pensasse che il suo sfidante, Stefano Bonaccini, fosse, lei ha risposto. “No, è bonacciniano – ha assicurato -. L’unica corrente rimasta intera è a supporto suo ed è quella di Guerini e, di chi allora stava con Renzi. Questo è risaputo”.non ha gradito. Questo il clima da “redde rationem”.furibondo con la: “Ti sono antipatico? Mise vincerai?” “Chiedo direttamente a Elly: setu che devo fare, ...

