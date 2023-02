Scontri Firenze, Valditara condanna lettera della preside sul fascismo: “Impropria” (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'iniziativa della dirigente scolastica di Firenze è stata giudicata dal ministro dell'Istruzione "del tutto Impropria". Commentando la lettera inviata agli studenti dalla preside del liceo Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, in seguito agli Scontri, Giuseppe Valditara ha aggiunto: “Mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il nazismo”. Le parole del ministro hanno suscitato le reazioni delle forze politiche e dell'Anpi: "Parole inaccettabili" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'iniziativadirigente scolastica diè stata giudicata dal ministro dell'Istruzione "del tutto". Commentando lainviata agli studenti dalladel liceo Leonardo da Vinci di, Annalisa Savino, in seguito agli, Giuseppeha aggiunto: “Mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad unalanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il nazismo”. Le parole del ministro hanno suscitato le reazioni delle forze politiche e dell'Anpi: "Parole inaccettabili"

