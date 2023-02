Scontri al liceo di Firenze | minacce di morte contro Valditara La replica del ministro alla preside

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Solidarietà verso gli aggrediti, presa di distanza da ogni tipo di violenza, ma anche un promemoria rivolto agli studenti per ricordare che il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate, ma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uuuaiiiomiing : RT @aspide_l: I atto Scontri davanti al Liceo - aspide_l : I atto Scontri davanti al Liceo - QuiNewsFirenze : Scontri al liceo, la preside 'No all'indifferenza' - barbarajerkov : ++ SCONTRI LICEO FIRENZE, VALDITARA IMPROPRIA LETTERA PRESIDE ++ «È strumentale; nessun provvedimento ma vedremo se continuerà» - dvbntd61 : Gli studenti di Azione studentesca stavano facendo volantinaggio fuori dalla scuola quando sono stati avvicinati da… -

Se non avessimo visto l'altro ieri con i nostri occhi qui a Firenze la cosiddetta manifestazione antifascista degli studenti delMichelangiolo dopo glitra giovani di destra e di sinistra, avremmo pensato a una rievocazione cinematografica del tempo che fu. E allora diciamo una buona volta le cose come stanno dal ...Urso: "Incentivi per l'export edel Made in Italy" Il ministro delle Imprese e del Made in ... "Massima severità con le norme esistenti" Vertice al ministero dell'Interno dopo gliin ...

Scontri davanti al liceo di Firenze, pm indaga per violenza privata Agenzia ANSA

Scontri al liceo a Firenze, interrogazione di Fdi a Piantedosi Agenzia ANSA

Scontri al liceo Michelangiolo, la procura indaga per violenza privata RaiNews

Scontri davanti al liceo, in migliaia al corteo antifascista a Firenze gonews

Scontri al liceo, corteo fiume per le strade di Firenze Toscana Media News

Inoltre, in collaborazione con il Liceo Classico d’Annunzio di Pescara l’I.I.S. Alessandrini di Montesilvano, l’I.I.S. Delfico – Montauti di Teramo, nei giorni di apertura della mostra gli studenti ...«Tutti gli studenti sanno che devono puntare sulle capacità di mediazione, non devono cercare lo scontro o la provocazione ... «Un progetto che vede la nostra scuola (il liceo Deledda, ndr) ...