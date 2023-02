Scontri al liceo di Firenze | i presidi contro Valditara La difesa per la collega della lettera | «Non si può tacere»

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 febbraio 2023) «Non poteva restare in silenzio, facendo finta che non fosse successo niente». Si schiera con lail presidente dell’Associazione NazionaleAntonello Giannelli, che risponde alle critiche espresse dal ministro dell’Istruzione Giuseppenei confrontipreside delclassico Michelangiolo di, di fronte al quale pochi giorni fa alcuni membri del collettivo studentesco vicino all’estrema destra Azione Studentesca hanno preso di mira e pestato uno studente che chiedeva loro di non distribuire volantini davanti alla scuola. Il 21 febbraio, la dirigente dell’istituto Annalisa Savino ha scritto unaaperta nella quale si legge: «Il fascismo in Italia non è nato con le grandi ...