Sciopero trasporti 8 marzo 2023: chi si ferma, dove e a che ora (Di giovedì 23 febbraio 2023) È stato indetto per l'8 marzo prossimo uno Sciopero generale nazionale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Sono state le organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Usb e Us ad aver proclamato lo Sciopero. Sono diverse le motivazioni che sono alla base della protesta e, tra tutte, emerge 'il peggioramento delle condizioni di vita delle donne, a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese', non a caso la scelta della data della manifestazione, che coincide con la festa della donna. Quali sono le motivazioni dello Sciopero Non solo la situazione delle donne lavoratrici, ma anche la violenza sulle donne e la necessaria liberà di scelta che dovrebbero avere sul tema della maternità e dell'aborto. Ma ci sono anche altri temi sollevati dalle rappresentanze sindacali e cioè: 'I tagli per ...

