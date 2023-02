Scioperi marzo 2023, dai mezzi pubblici agli aerei: ecco quando e dove, il calendario con le date (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il calendario degli Scioperi di marzo 2023, tutte le date da cerchiare in rosso in agenda. Si preannuncia un mese caldo quello che sta per iniziare con tante mobilitazioni al livello nazionale annunciate dai Sindacati. Si parte dal trasporto pubblico fino ad arrivare al comparto aereo. Diverse le iniziative che avranno luogo nei prossimi giorni: vediamo quando e dove. Sciopero aerei marzo 2023 La prima data da tenere a mente è quella del 2 marzo quando, nel pomeriggio, inizierà lo sciopero di 24 ore che interesserà il comparto aereo. Coinvolto il personale navigante tecnico della società Poste AIR Cargo: la mobilitazione inizierà dalle ore 17.00 di giovedì 2 marzo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildeglidi, tutte leda cerchiare in rosso in agenda. Si preannuncia un mese caldo quello che sta per iniziare con tante mobilitazioni al livello nazionale annunciate dai Sindacati. Si parte dal trasporto pubblico fino ad arrivare al comparto aereo. Diverse le iniziative che avranno luogo nei prossimi giorni: vediamo. ScioperoLa prima data da tenere a mente è quella del 2, nel pomeriggio, inizierà lo sciopero di 24 ore che interesserà il comparto aereo. Coinvolto il personale navigante tecnico della società Poste AIR Cargo: la mobilitazione inizierà dalle ore 17.00 di giovedì 2e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Appelli agli scioperi generali in #Iran, convocati per il 3° mercoledì di marzo. Sciopereranno i mercati di tutto i… - CorriereCitta : Scioperi marzo 2023, dai mezzi pubblici agli aerei: ecco quando e dove, il calendario con le date - MassimoMarongi2 : RT @MarianoGiustino: Appelli agli scioperi generali in #Iran, convocati per il 3° mercoledì di marzo. Sciopereranno i mercati di tutto il p… - PovereParole : RT @MarianoGiustino: Appelli agli scioperi generali in #Iran, convocati per il 3° mercoledì di marzo. Sciopereranno i mercati di tutto il p… - gjtw : RT @MarianoGiustino: Appelli agli scioperi generali in #Iran, convocati per il 3° mercoledì di marzo. Sciopereranno i mercati di tutto il p… -