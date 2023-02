Sci freestyle | Aerials Mondiali Bakuriani 2023 | Roth oro nel maschile | Kong nel femminile

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il vento ha finalmente concesso una tregua in quel di, dove sono in corso idi sci. Si è potuto così concludere il programma, posticipato nelle ultime due giornate. Nella garal’oro è andato allo svizzero Noecon un punteggio di 118.59, con il quale è riuscito a restare avanti abbastanza nettamente allo statunitense Quinn Dehlinger con 114.58. Sul terzo gradino del podio sale il cinese Longxiao Yang con 110.18 nella prova finale. La Cina invece conquista l’oro nella gara, vinta da Fanyucon uno score di 85.30. L’argento è andato all’australiana Danielle Scott, che aveva fatto segnare il miglior punteggio nelle elimintarorie, con 83.84. Bronzo per l’ucraina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realpeppons : Leonardo #Donaggio e Ian #Matteoli sono le speranze azzurre per il freestyle ai Giochi Olimpici casalinghi di Milan… - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ????????: ???????? Freestyle/Snowboard, Mondiali di Bakuriani 09h30 aerials U e D… - infoitsport : Le gare settimanali con i Mondiali di sci nordico e snowboard/freestyle, sci alpino fra Crans Montana e Palisades T… - RSIsport : ?????? Dario Caviezel ha conquistato una splendida medaglia d'argento nel gigante parallelo dei Mondiali di sci freest… - sportface2016 : #Freestyle Coppa del Mondo: Galli, Gunsch e Tomassoni superano il primo turno di qualficazioni -

Il vento non dà tregua agli organizzatori dei Mondiali dia Bakuriani , in Georgia. Per il secondo giorno consecutivo sono state infatti posticipate le qualificazioni aerials maschili, che in linea teorica si sarebbero dovute disputare già ieri.Sportivo dell'anno negli sport d'azione: Justine Dupont (Francia) big wave surf, Stephanie Gilmore (Australia) surf, Eileen Gu (Cina), Chloe Kim (Usa) snowboard, Rayssa Leal (Brasile) ...

Chi è Simone Deromedis, il talento azzurro dello sci freestyle in ... Olympics

Sci freestyle, Mondiali 2023: ancora vento a Bakuriani. Rinviate le Finali di aerials OA Sport

Le gare settimanali con i Mondiali di sci nordico e snowboard ... FISI

Sci freestyle: Horishima e Laffont vincono a Chiesa in Valmalenco. Kingsbury vicino al titolo OA Sport

Calendario Mondiali freestyle 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

Proseguono le condizioni metereologiche avverse in quel di Bakuriani, località georgiana che ospita fino al 5 marzo i Campionati Mondiali 2023 di sci freestyle. A causa delle forti raffiche di vento c ...Comincia oggi la cavalcata dei Mondiali di salto con gli sci, che andranno in scena fino al prossimo 4 marzo. Dalle ore 16:30 le qualificazioni femminili dal trampolino normale di Planica, l’HS102. Si ...