Sci di fondo, Pellegrino: "Volevo di più dalla gara odierna, ma accetto i miei limiti" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lo sciatore azzurro, Federico Pellegrino, ha commentato la sua prestazione ai Mondiali di sci di fondo nella gara sprint a tecnica classica. L'italiano è uscito ai quarti di finale e ha espresso così la sua delusione: "accetto i miei limiti, l'ho sempre fatto, è solo in questo modo che riesco ad andare oltre e ricaricarmi per le prossime gare e migliorarmi sempre di più. Volevo di più dalla gara di oggi, perlomeno essere fra i primi 12, come 12 anni fa, e magari sognare di andare un po' ancora più avanti. Non è andata così, ci sono stati atleti più forti di me in gara. Ho fatto il massimo che potevo, sia nell'avvicinamento che nella gara. Cercherò di essere più leggero nella mia sciata, ci sto ..."

