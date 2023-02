Sci di fondo | Mondiali Planica 2023 | Klaebo campione nella sprint | trionfo anche per Sundling

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Johannes Hosflottrionfa in 2.56.1 e conquista la sua terza medaglia d’oro di filamaschile aidi sci diin corso di svolgimento a, in Slovenia. Alle spalle del fenomeno norvegese si piazzano il connazionale Paal Golberg, argento e il francese Jules Chappaz, bronzo. Giù dal podio il ceco Michal Novak, lo svedese Calle Halfvarsson e l’altro transalpino Lucas Chanavat. Tra le donne è la svedese Jonnaa laurearsissa del mondo per la terza volta consecutiva con il crono di 3.21.6, precedendo le tre connazionali Emma Ribom, medaglia d’argento, Maja Dahlqvist, bronzo e Linn Svahn per uno storico poker tutto svedese. Completano il quadro della finale le due norvegesi Kristine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA - sportface2016 : #Scifondo, Mondiali #Planica2023: #Klaebo campione nella sprint, trionfo anche per #Sundling - ecodelchisone : Sci di fondo, da venerdì tre giorni a Pragelato con Coppa Italia e giovani - Man115tn1 : RT @LFVSuedtirol: #Infointervento: VVF S. Martino/Casies - 19.02.23 - 20:50 - una macchina è finita fuori strada nelle vicinanze di 'Oberpl… - FondoItalia : Sci di Fondo - Petra Majdic: “Stiamo vivendo l’età dell’oro dello sport Sloveno”. Slivnik (Manager UAE): “Dobbiamo… -

A seguito di un controllo effettuato presso unagricolo a Tricesimo è stata riscontrata la ... Telethon premia la ricerca dell'Università di Udine Ancorae tanti eventi nei comprensori del ...Tag: federico pellegrino , francesco de fabiani , Nadine Laurent ,di

Sci nordico, Mondiali 2023: le speranze di medaglia dell'Italia. 3 carte dal fondo e 1 dalla combinata nordica OA Sport

Sci di fondo - Le giovani Iris De Martin Pinter e Nadine Laurent pronte all'esordio mondiale: "L'una per l'altra siamo una ... FondoItalia.it

Sci di Fondo - Il comune di Malborghetto dà il benvenuto e ringrazia la Norvegia FondoItalia.it

Sci di Fondo - Mondiali Planica l'islandese Albert Jonsson vince la 10 km TL FondoItalia.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17: Amaro in bocca per l’Italia: la medaglia era molto difficile, diciamolo chiaramente, anche se Pellegrino, ma pure Mocellini, non temono confronti in ge ...Venerdì lo start della rassegna iridata anche per le combinatiste, con l'Italia che si gioca subito la miglior carta da medaglia con la fiemmese. In gara anche ...