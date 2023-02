Sci di fondo, Mondiali Planica 2023, Federico Pellegrino: “Volevo di più, ma devo accettare quanto successo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo l’eliminazione nei quarti di finali della sprint ai Mondiali di Planica 2023, vinta dal favoritissimo norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, Federico “Chicco Pellegrino” analizza quanto successo sulle piste slovene. Il valdostano, classe 1990, ai microfoni del sito ufficiale della FISI ha affermato: “Accetto i miei limiti: l’ho sempre fatto, è solo in questo modo che riesco ad andare oltre e ricaricarmi per le prossime gare e migliorarmi sempre di più. Volevo di più dalla gara di oggi, perlomeno essere fra i primi 12, come 12 anni fa, e magari sognare di andare un po’ ancora più avanti”. Poi ha aggiunto: “Non è andata così, ci sono stati atleti più forti di me in gara. Ho fatto il massimo che potevo, sia nell’avvicinamento che nella gara. Cercherò di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo l’eliminazione nei quarti di finali della sprint aidi, vinta dal favoritissimo norvegese Johannes Hoesflot Klaebo,“Chicco” analizzasulle piste slovene. Il valdostano, classe 1990, ai microfoni del sito ufficiale della FISI ha affermato: “Accetto i miei limiti: l’ho sempre fatto, è solo in questo modo che riesco ad andare oltre e ricaricarmi per le prossime gare e migliorarmi sempre di più.di più dalla gara di oggi, perlomeno essere fra i primi 12, come 12 anni fa, e magari sognare di andare un po’ ancora più avanti”. Poi ha aggiunto: “Non è andata così, ci sono stati atleti più forti di me in gara. Ho fatto il massimo che potevo, sia nell’avvicinamento che nella gara. Cercherò di ...

