Sci di fondo | Mondiali Planica 2023 | De Martin Pinter | Laurent e Pittin superano le qualificazioni della sprint tc

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Lafemminile in tecnica classica, che si disputerà dalle 14.30 a, in Slovenia, valida per idi sci di, vedrà in gara nei quarti di finale tre azzurre: a superare ledel mattino sono Iris De, 22ma, Nadine, 26ma, e Cristina, 29ma, mentre non ce la fa Nicole Monsorno, 34ma. Al cancelletto di partenza 100 atlete, provenienti da 35 Paesi: il miglior tempo sugli 1.4 km previsti, èsvedese Jonna Sundling, campionessa iridata in carica, prima in 3’22?89. Seconda piazza per la connazionale Emma Ribom in 3’24?01, a 1?12. Terza la norvegese Kristine Stavaas Skistad in 3’25?25, a 2?36, davanti alla tedesca Laura Gimmler, quarta ...