Sci di fondo: Mondiali, azzurri fuori ai quarti nelle sprint a tecnica classica (Di giovedì 23 febbraio 2023) Planica, 23 feb. - (Adnkronos) - Niente da fare per gli azzurri nella sprint a tecnica classica dei Mondiali di Planica. Federico Pellegrino combatte nel suo quarto, ma non riesce a tenere testa a Calle Halfvarsson e Even Northug, con Richard Jouve che riesce ad infilarsi davanti al poliziotto valdostano, lasciandolo in quarta posizione, con un tempo che non vale il passaggio del turno come lucky loser. Anche Simone Mocellini ci prova nella prima parte della sua batteria, ma trova un Lucas Chanavat in grande forma, così come Paal Goldberg, che passano il turno. Nel quarto di Francesco De Fabiani, uno scontro fra lo svedese Marcus Grate, Miha Simenc e Haavard Taugboel, appare sospetto, ma la giuria non interviene e De Fabiani è escluso. Dominio assoluto di Johannes Klaebo nella finale: il norvegese va a ...

