Sci di fondo | Mondiali 2023 | Valnes su Klaebo in qualificazione | passano Mocellini | Pellegrino e De Fabiani

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è conclusa ladella gara sprint a tecnica classica deidi sci di, che assegnano oggi le prime medaglie a Planica, in Slovenia. Subito segnali importanti da parte dei norvegesi, che monopolizza di già le prime tre posizioni, facendo capire quali sono le reali ambizioni del più forte team sulla piazza al momento. In particolare, grande è la forma mostrata da Erik, che sui 1400 metri sloveni precede Johannes Hoesflot. 2’55?50 il tempo del leader, 1?01 di ritardo per il campione in carica, con Paal Golberg terzo a 3?65, il che fa capire l’andatura tenuta dai primi due. Molto vicino il ceco Michal Novak, quarto a 3?78, poi quinto lo svedese Calle Halfvarsson a 4?04?. Sci diPlanica: De ...

Inaugurato il programma iridato dello sci di fondo in quel di Planica, con Erik Valnes davanti a tutti nelle qualificazioni della sprint in classico; 2° tempo per Johannes Klaebo, 3° per Paal Golberg.La sprint femminile in tecnica classica, che si disputerà dalle 14.30 a Planica, in Slovenia, valida per i Mondiali 2023 di sci di fondo, vedrà in gara nei quarti di finale tre azzurre: a superare le ...