Sci di fondo: Klaebo Campione del Mondo sprint per la terza volta, italiani fuori ai quarti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Johannes Hoesflot Klaebo fa tris. Il fenomeno norvegese è per la terza volta Campione del Mondo sprint, stavolta a tecnica classica, e dimostra la sua superiorità dominando dall'inizio alla fine la finale. Un assolo senza neppure dover fare la volata, il suo: 2'56?07 è quel che si legge sul cronometro, e sarebbe stato anche più veloce senza l'esultanza sul rettilineo finale, effettuata capendo che nessuno avrebbe potuto più raggiungerlo. Semmai, la vera lotta è quella per la seconda posizione. Bravo (e inatteso) il francese Jules Chappaz a provare a sorprendere tutti, ma alla fine viene beffato proprio sulla linea del traguardo dal norvgese Paal Golberg, che lo precede di un nonnulla: 2'58?29 contro 2'58?31. Non entrano quasi nella lotta per le medaglie il ceco Michal ...

