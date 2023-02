Schneider Electric: nuovi strumenti digital twin per la decarbonizzazione e l'efficienza operativa delle utility del settore idrico e dei distretti energetici (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) - Stezzano (BG) 23 febbraio 2023 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha rinnovato con rilevanti aggiornamenti gli strumenti digital twin rivolti alle utility del settore idrico e ai distretti energetici, ovvero EcoStruxure™ Water Cycle Advisor – District Energy (precedentemente noto come ‘Termis') and EcoStruxure Water Cycle Advisor – Water Simulation (precedente noto come ‘Aquis'). La nuova versione del software offr, offrono importanti vantaggi alle utility che vogliano sfruttare al massimo le potenzialità del digitale per assicurarsi efficienza, qualità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) - Stezzano (BG) 23 febbraio 2023 –, il leader nella trasformazionee della gestione dell'energia e dell'automazione, ha rinnovato con rilevanti aggiornamenti glirivolti alledele ai, ovvero EcoStruxure™ Water Cycle Advisor – District Energy (precedentemente noto come ‘Termis') and EcoStruxure Water Cycle Advisor – Water Simulation (precedente noto come ‘Aquis'). La nuova versione del software offr, offrono importanti vantaggi alleche vogliano sfruttare al massimo le potenzialità dele per assicurarsi, qualità e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DigitalDataSum1 : RT @FellerAg: Prisma XS offre la piattaforma ideale per ottimizzare l’autoconsumo nelle case unifamiliari. ?? - DigitalDataSum1 : RT @FellerAg: Alla velocità della luce Con il #EASYNET modulo di raccordo S-One Duplex F-3000, è possibile realizzare connes- sioni in fib… - DigitalDataSum1 : RT @FellerAg: Scoprite tutto sui nostri prodotti e servizi nelle nostre newsletter tematiche. Scegliete la newsletter giusta e iscrivetevi… - DigitalDataSum1 : RT @FellerAg: Il confronto con un’installazione convenzionale mostra gli vantaggi di Clario: per la stessa protezione, Clario necessita di… - DigitalDataSum1 : RT @FellerAg: Museo d’arte dei Grigioni Design senza tempo e tecnologia all’avanguardia a Villa Planta ??? con #STANDARDdue ? -