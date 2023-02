“Schlein può ribaltare le primarie”. Sorgi profetizza la caporetto per Bonaccini (Di giovedì 23 febbraio 2023) Marcello Sorgi dedica il proprio editoriale sull'edizione del 23 febbraio de La Stampa alla sfida tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein che deciderà il futuro segretario del Partito Democratico. E l'ex direttore si sofferma sul possibile ribaltone della candidata sfavorita secondo tutti i sondaggi, tracciando uno scenario inquietante per il governatore dell'Emilia-Romagna: “Anche se tutti i precedenti storici, da Veltroni a Bersani, Renzi, Zingaretti, dicono di no, stavolta sono in molti a parlare dell'eventualità che il voto degli iscritti che ha premiato Bonaccini e visto seconda, ma battuta, Schlein, possa essere ribaltato da quello dei gazebo di domenica prossima. La prima a crederci è lei, che lo ripete in tutte le interviste”. Sorgi ricorda che la seconda tornata di voti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Marcellodedica il proprio editoriale sull'edizione del 23 febbraio de La Stampa alla sfida tra Stefanoed Ellyche deciderà il futuro segretario del Partito Democratico. E l'ex direttore si sofferma sul possibile ribaltone della candidata sfavorita secondo tutti i sondaggi, tracciando uno scenario inquietante per il governatore dell'Emilia-Romagna: “Anche se tutti i precedenti storici, da Veltroni a Bersani, Renzi, Zingaretti, dicono di no, stavolta sono in molti a parlare dell'eventualità che il voto degli iscritti che ha premiatoe visto seconda, ma battuta,, possa essere ribaltato da quello dei gazebo di domenica prossima. La prima a crederci è lei, che lo ripete in tutte le interviste”.ricorda che la seconda tornata di voti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Elly Schlein torni a studiare diritto se vuole guidare un grande partito senza cedere al giustizialismo: Berlusconi… - nzingaretti : Grazie a Elly Schlein. Dopo pochi giorni da una drammatica sconfitta, sei tornata a far riempire una bella piazza a… - cvero65 : RT @BimbePeppe: “Valditara non può essere ministro.” Siamo d’accordo con Elly Schlein. #valditaradimettiti - pietrogiliberti : RT @BimbePeppe: “Valditara non può essere ministro.” Siamo d’accordo con Elly Schlein. #valditaradimettiti - GVIGNADUZZI : RT @BimbePeppe: “Valditara non può essere ministro.” Siamo d’accordo con Elly Schlein. #valditaradimettiti -