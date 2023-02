Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2023: tris di medaglie per l’Italia. Oro per le fiorettiste (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una terza giornata eccezionale per l’Italia agli Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Tallin. Oggi si disputavano le prime prove a squadre nella categoria Under 17 (Cadetti) e sono arrivate ben tre medaglie per la spedizione azzurra, che ora conta conta 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. La medaglia d’oro è arrivata delle fiorettiste. Il quartetto composto da Vittoria Pinna, Greta Collini, Mariavittoria Berretta e Sofia Giordani è salito sul gradino più alto del podio, battendo in finale la Polonia per 45-36. Perentorio il successo delle azzurre anche contro la Francia in semifinale (45-33), con le transalpine poi sconfitte anche nella finale per il bronzo dall’Ungheria per 44-41. Medaglia d’argento, invece, per gli spadisti (Leonardo Cortini, Dario Benetti, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una terza giornata eccezionale peragliin corso di svolgimento a Tallin. Oggi si disputavano le prime prove a squadre nella categoria Under 17 () e sono arrivate ben treper la spedizione azzurra, che ora conta conta 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. La medaglia d’oro è arrivata delle. Il quartetto composto da Vittoria Pinna, Greta Collini, Mariavittoria Berretta e Sofia Giordani è salito sul gradino più alto del podio, battendo in finale la Polonia per 45-36. Perentorio il successo delle azzurre anche contro la Francia in semifinale (45-33), con le transalpine poi sconfitte anche nella finale per il bronzo dall’Ungheria per 44-41. Medaglia d’argento, invece, per gli spadisti (Leonardo Cortini, Dario Benetti, ...

