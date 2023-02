Scherma, Coppa del Mondo 2023: solo quattro spadisti azzurri in tabellone ad Heidenheim (Di giovedì 23 febbraio 2023) Saranno solamente quattro gli azzurri presenti nel tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di spada maschile in Germania ad Heidenheim. Andrea Santarelli era già certo della qualificazione per via del ranking e a lui si sono aggiunti Gianpaolo Buzzacchino, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini. Tutti e tre gli azzurri hanno staccato il biglietto della qualificazione già dopo la fase a gironi. Davvero sfortunato Enrico Garozzo, che come i connazionali aveva concluso senza sconfitte (6-0), ma, per via della differenza tra le stoccate realizzate e quelle subite, ha dovuto affrontare gli assalti preliminari, venendo battuto per una sola stoccata dal canadese Zhang per 11-10. Stesso identico punteggio anche per Filippo Armaleo, battuto anche lui per una sola ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Saranno solamenteglipresenti nelprincipale della prova dideldi spada maschile in Germania ad. Andrea Santarelli era già certo della qualificazione per via del ranking e a lui si sono aggiunti Gianpaolo Buzzacchino, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini. Tutti e tre glihanno staccato il biglietto della qualificazione già dopo la fase a gironi. Davvero sfortunato Enrico Garozzo, che come i connazionali aveva concluso senza sconfitte (6-0), ma, per via della differenza tra le stoccate realizzate e quelle subite, ha dovuto affrontare gli assalti preliminari, venendo battuto per una sola stoccata dal canadese Zhang per 11-10. Stesso identico punteggio anche per Filippo Armaleo, battuto anche lui per una sola ...

