Scherma, Coppa del Mondo 2023: dieci fiorettisti nel tabellone principale a Il Cairo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Saranno dieci i fiorettisti azzurri presenti nel tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Il Cairo. Tommaso Marini, Alessio Foconi e Daniele Garozzo erano già certi della presenza nel main draw, visto che sono rispettivamente il numero uno, due e tre del ranking mondiale. Dopo la fase a gironi hanno staccato il biglietto per la qualificazione Alessio Di Tommaso e Giorgio Avola (percorso netto per entrambi), Guillaume Bianchi e Davide Filippi (cinque vittorie ed una sconfitta). Negli assalti preliminari sono riusciti a passare gli altri azzurri: Tommaso Martini, Edoardo Luperi e Filippo Macchi, quest'ultimo reduce dal secondo posto ottenuto nel Grand Prix di Torino. Domani si terranno le qualificazioni dell'individuale femminile. Sabato ...

