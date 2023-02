Scemi di guerra. La tragedia dell’Ucraina, la farsa dell’Italia. Un Paese pacifista preso in ostaggio dai NoPax: il nuovo libro di Marco Travaglio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Scemi di guerra (Paper First), ad un anno esatto dall’inizio del conflitto, dal 24 febbraio sarà in libreria (17,00 €) e in edicola con Il Fatto Quotidiano (15,00 € più il prezzo del giornale). Winston Churchill diceva che “gli italiani vanno alla guerra come se fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come se fosse la guerra”. Infatti, come tutte le tragedie, anche la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano, si è trasformata in farsa. E Marco Travaglio la racconta in questo libro, col suo stile fra l’ironico e il sarcastico. È il diario, giorno per giorno, degli eventi drammatici che si consumano nell’Europa dell’Est mentre in casa nostra la politica e il giornalismo danno il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023)di(Paper First), ad un anno esatto dall’inizio del conflitto, dal 24 febbraio sarà in libreria (17,00 €) e in edicola con Il Fatto Quotidiano (15,00 € più il prezzo del giornale). Winston Churchill diceva che “gli italiani vanno allacome se fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come se fosse la”. Infatti, come tutte le tragedie, anche lascatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano, si è trasformata in. Ela racconta in questo, col suo stile fra l’ironico e il sarcastico. È il diario, giorno per giorno, degli eventi drammatici che si consumano nell’Europa dell’Est mentre in casa nostra la politica e il giornalismo danno il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Le fake news, il meteo e gli scemi di guerra. Un anno dopo ?? #UkraineRussiaWar? - ilfattovideo : Scemi di guerra. La tragedia dell’Ucraina, la farsa dell’Italia. Un Paese pacifista preso in ostaggio dai NoPax: il… - Matteo87202274 : Ma io non l svogliò lucraina in Europa ! Ma siete scemi ? Non è un paese democratico e sopratutto sarà in guerra pe… - mattiamattiaaa : RT @Zerovirgola2: Gli Scemi di Guerra di Twitter si sono già attivati e muniti di stralci del pezzo di #Travaglio di oggi per accusarlo di… - CenturrinoLuigi : RT @Zerovirgola2: Gli Scemi di Guerra di Twitter si sono già attivati e muniti di stralci del pezzo di #Travaglio di oggi per accusarlo di… -