Scatti stipendiali 2013 | spettano arretrati e calcolo a fini pensionistici Giudice del Lavoro

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 104 del 21/02/2023, in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha riconosciuto il diritto affinché anche l’annovenga ritenuto utile aidella maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti daglimaturati e maturandi; nonché il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno. L'articolo .